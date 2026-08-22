Mois de la rando balade botanique et atelier cyanotype l’enjoliverie Les Villettes
samedi 17 octobre 2026 · l'enjoliverie · Les Villettes
Informations pratiques
Les Villettes
Mois de la rando balade botanique et atelier cyanotype
l’enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Journée balade botanique, contes et atelier cynaotype organisée par Konsl’diz. Réservation obligatoire au 06 09 94 69 38.
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l’enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 94 69 38 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
A day of botanical walks, storytelling, and a cyanotype workshop organized by Konsl’diz. Reservations are required; call 06 09 94 69 38.
L’événement Mois de la rando balade botanique et atelier cyanotype Les Villettes a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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