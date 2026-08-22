Mois de la rando balade botanique et atelier cyanotype l’enjoliverie Les Villettes

Informations pratiques

Les Villettes

Mois de la rando balade botanique et atelier cyanotype

l’enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Journée balade botanique, contes et atelier cynaotype organisée par Konsl’diz. Réservation obligatoire au 06 09 94 69 38.

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l’enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 94 69 38 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

A day of botanical walks, storytelling, and a cyanotype workshop organized by Konsl’diz. Reservations are required; call 06 09 94 69 38.

L’événement Mois de la rando balade botanique et atelier cyanotype Les Villettes a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron