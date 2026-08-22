Mois de la rando balade contée Boisset
samedi 24 octobre 2026 · Boisset
Informations pratiques
Boisset
Mois de la rando balade contée
Arboretum Boisset Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Au détour d’un sentier, entre ombre et lumières, les mots prennent vie et les histoires se glissent dans le paysage. Sur réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Arboretum Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
Around a bend in the trail, amid light and shadow, words come to life and stories weave their way into the landscape. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Mois de la rando balade contée Boisset a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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