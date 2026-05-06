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Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset

Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 43500 Boisset

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Boisset

Rassemblement voitures anciennes et tracteurs

le bourg Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Rassemblement de voitures anciennes et tracteurs
plus d’infos à venir
  .

le bourg Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66 

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English :

Gathering of classic cars and tractors
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L’événement Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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