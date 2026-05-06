Boisset

Rassemblement voitures anciennes et tracteurs

le bourg Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Rassemblement de voitures anciennes et tracteurs

plus d’infos à venir

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le bourg Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66

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English :

Gathering of classic cars and tractors

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L’événement Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron