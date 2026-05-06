Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset
Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset dimanche 6 septembre 2026.
Boisset
Rassemblement voitures anciennes et tracteurs
le bourg Boisset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Rassemblement de voitures anciennes et tracteurs
plus d’infos à venir
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le bourg Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66
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English :
Gathering of classic cars and tractors
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L’événement Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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