Fête patronale Boisset
Fête patronale Boisset vendredi 24 juillet 2026.
Boisset
Fête patronale
Village de Boisset Boisset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Week-end de Fête à Boisset organisé par le comité des fêtes
Attractions foraines buvette feu d’artifice et bien plus
.
Village de Boisset Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 62 32 66
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English :
Weekend Festival in Boisset organized by the festival committee
Fairground attractions refreshments fireworks and much more
L’événement Fête patronale Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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