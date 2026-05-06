Boisset

Fête patronale

Village de Boisset Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Week-end de Fête à Boisset organisé par le comité des fêtes

Attractions foraines buvette feu d’artifice et bien plus

.

Village de Boisset Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 62 32 66

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English :

Weekend Festival in Boisset organized by the festival committee

Fairground attractions refreshments fireworks and much more

L’événement Fête patronale Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron