Concert de musique traditionnelle suédoise Boisset
Concert de musique traditionnelle suédoise Boisset samedi 8 août 2026.
Boisset
Concert de musique traditionnelle suédoise
Eglise Boisset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE SUEDOISE
TARIF 10€
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
réservation conseillée
.
Eglise Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TRADITIONAL SWEDISH MUSIC CONCERT
RATES 10?
Free for children under 16
reservation recommended
L’événement Concert de musique traditionnelle suédoise Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Boisset (Haute-Loire)
- Fête de la musique Salle polyvalente Boisset 20 juin 2026
- Exposition Les Arts du Plateau Boisset 4 juillet 2026
- Fête patronale Boisset 24 juillet 2026
- Rassemblement voitures anciennes et tracteurs Boisset 6 septembre 2026