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Concert de musique traditionnelle suédoise Boisset

Concert de musique traditionnelle suédoise Boisset samedi 8 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 43500 Boisset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Boisset

Concert de musique traditionnelle suédoise

Eglise Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE SUEDOISE
TARIF 10€
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
réservation conseillée
  .

Eglise Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66 

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English :

TRADITIONAL SWEDISH MUSIC CONCERT
RATES 10?
Free for children under 16
reservation recommended

L’événement Concert de musique traditionnelle suédoise Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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