Boisset

Concert de musique traditionnelle suédoise

Eglise Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE SUEDOISE

TARIF 10€

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

réservation conseillée

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Eglise Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 32 66

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English :

TRADITIONAL SWEDISH MUSIC CONCERT

RATES 10?

Free for children under 16

reservation recommended

L’événement Concert de musique traditionnelle suédoise Boisset a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron