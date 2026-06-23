Boisset

Randonnée Saint Roch et le saut du Bezan

place de l’Eglise Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Rando accompagnée de 15.3 km et 620 m de dénivelé à la découverte des plateaux volcaniques et du saut du Bezan. Inscription obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron.

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place de l’Eglise Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

A guided hike of 15.3 km with 620 m of elevation gain to explore the volcanic plateaus and the Saut du Bezan. Registration is required at the offices of the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Randonnée Saint Roch et le saut du Bezan Boisset a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron