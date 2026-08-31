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AGENDA · Sainte-Maxime

Mois du film documentaire ciné-débats le garçon Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

mardi 24 novembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Mois du film documentaire ciné-débats le garçon

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 18:00:00
fin : 2026-11-24 20:00:00

Date(s) :
2026-11-24

Dans le cadre du mois du film documentaire, la Médiathèque vous propose 2 ciné-débats autour des films LE GARÇON.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : Documentary Film Month film debates: Le Garçon

As part of Documentary Film Month, the media library is hosting two film-and-discussion events featuring the films *LE GARÇON*.

L’événement Mois du film documentaire ciné-débats le garçon Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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