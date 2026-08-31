Mois du film documentaire ciné-débats le garçon Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
mardi 24 novembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Mois du film documentaire ciné-débats le garçon
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 18:00:00
fin : 2026-11-24 20:00:00
Date(s) :
2026-11-24
Dans le cadre du mois du film documentaire, la Médiathèque vous propose 2 ciné-débats autour des films LE GARÇON.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Documentary Film Month film debates: Le Garçon
As part of Documentary Film Month, the media library is hosting two film-and-discussion events featuring the films *LE GARÇON*.
L’événement Mois du film documentaire ciné-débats le garçon Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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