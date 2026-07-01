Moisson collective Saint-Martin-de-Boscherville
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boscherville
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boscherville
Moisson collective
Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Vivez une journée authentique et conviviale au cœur des jardins de l’abbaye en participant à la moisson des céréales anciennes aux côtés de l’association Triticum.
De 10h à 16h, plongez dans les gestes d’autrefois et initiez-vous au fauchage traditionnel, guidé par des passionnés. Une occasion unique de découvrir des savoir-faire ancestraux, de mieux comprendre les céréales anciennes et de prendre part à une expérience collective en pleine nature.
Que vous soyez curieux, amateur de jardinage ou simplement en quête d’un moment hors du temps, cette moisson participative est ouverte à tous. Les faucilles et les gants sont mis à disposition pour vous permettre de participer en toute simplicité.
La journée se prolonge dans un esprit chaleureux et festif chacun est invité à apporter un pique-nique à partager, pour un moment de convivialité au jardin. .
Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr
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English : Moisson collective
L’événement Moisson collective Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité
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