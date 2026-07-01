Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boscherville

Moisson collective

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Vivez une journée authentique et conviviale au cœur des jardins de l’abbaye en participant à la moisson des céréales anciennes aux côtés de l’association Triticum.

De 10h à 16h, plongez dans les gestes d’autrefois et initiez-vous au fauchage traditionnel, guidé par des passionnés. Une occasion unique de découvrir des savoir-faire ancestraux, de mieux comprendre les céréales anciennes et de prendre part à une expérience collective en pleine nature.

Que vous soyez curieux, amateur de jardinage ou simplement en quête d’un moment hors du temps, cette moisson participative est ouverte à tous. Les faucilles et les gants sont mis à disposition pour vous permettre de participer en toute simplicité.

La journée se prolonge dans un esprit chaleureux et festif chacun est invité à apporter un pique-nique à partager, pour un moment de convivialité au jardin. .

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

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English : Moisson collective

L’événement Moisson collective Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité