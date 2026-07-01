Visite guidée et conseils au jardin, Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville, Saint-Martin-de-Boscherville

Informations pratiques

Visite guidée et conseils au jardin 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville Seine-Maritime

Départs des visites toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter les jardins en compagnie des jardiniers.

Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville Place de l’Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville, France Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie 0235321082 http://www.abbaye-saint-georges.com https://www.facebook.com/jardinssaintgeorgesdeboscherville/;https://www.instagram.com/sitesetmusees76/ L’abbaye Saint-Georges de Boscherville a été construite sur un site sacré dont l’origine remonterait à l’époque gallo-romaine.

Longue de 70 mètres, l’église abbatiale fut érigée au XIIe siècle. Grâce à ses lignes épurées, son style décrit parfaitement l’architecture normande. La chapelle offre une vue spectaculaire sur la vallée de la Seine. C’est aussi l’emplacement idéal pour avoir une vue d’ensemble de l’abbaye et l’apprécier dans toute sa splendeur.

Le jardin de l’abbaye se situe au dos du bâtiment monastique. Il a été reconstruit il y a de cela 20 ans pour s’adapter au goût des Français. Aujourd’hui, les touristes auront l’occasion d’apprécier un jardin à l’italienne à l’architecture remarquable. Quatre magnifiques terrasses se chevauchent pour former un paysage exceptionnel. À cela s’ajoutent 4 espaces habilement aménagés qui renferment un potager, au nord, et un vaste champ au sud. Ce dernier est destiné à la plantation de condiments et d’arbres fruitiers. On y trouve même une grande variété de plantes médicinales et aromatiques. Le tout est agrémenté par des bosquets ainsi que des parterres à couper le souffle. À 10 km de Rouen, dans la vallée de la Seine, en direction de Duclair.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter les jardins en compagnie des jardiniers.

©Département de la Seine-Maritime