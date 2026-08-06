Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boscherville

Balade sensorielle et gourmande au jardin

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27

Plongez dans une expérience sensorielle unique au cœur des jardins de l’abbaye Saint-Georges.

Laissez-vous guider à travers un parcours immersif où chaque sens est éveillé admirez la richesse des paysages, respirez les parfums envoûtants des plantes aromatiques, goûtez aux saveurs du jardin, écoutez les sons apaisants de la nature et découvrez les textures végétales du bout des doigts.

Cette visite originale vous invite à redécouvrir le jardin autrement, en prenant le temps d’observer, de ressentir et de vous connecter pleinement à votre environnement. Une parenthèse hors du temps, accessible à tous, idéale pour les curieux, les amoureux de la nature et les amateurs d’expériences sensorielles.

Réservez dès maintenant votre place et laissez vos sens vous guider. .

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

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English : Balade sensorielle et gourmande au jardin

L’événement Balade sensorielle et gourmande au jardin Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-08-03 par Seine-Maritime Attractivité