Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boscherville

Visite découverte avec les bénévoles de l’Association Touristique de l’Abbaye Romane

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Venez découvrir le jardin de l’abbaye Saint-Georges, son histoire, sa vie d’hier à aujourd’hui.

Accompagnés par les bénévoles de l’Association Touristique de l’Abbaye Romane, cette visite commentée retrace l’histoire de l’abbaye Saint-Georges et de ses jardins, leur vie d’hier à aujourd’hui.

En mars et novembre à 14h30.

D’avril à octobre à 15h. .

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

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English : Visite découverte avec les bénévoles de l’Association Touristique de l’Abbaye Romane

L’événement Visite découverte avec les bénévoles de l’Association Touristique de l’Abbaye Romane Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité