AGENDA · Nantes
Mokhtar music band, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes
jeudi 27 août 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Mokhtar music band Jeudi 27 août, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00
Mokhtar music band
World fusion
jazz
musiques modales
Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Mokhtar music band Mokhtar music band
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