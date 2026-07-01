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Mokhtar music band, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 27 août 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Mokhtar music band, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Mokhtar music band Jeudi 27 août, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Mokhtar music band
World fusion
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