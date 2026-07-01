Mokhtar music band, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 27 août 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Informations pratiques

Mokhtar music band Jeudi 27 août, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Mokhtar music band

World fusion

jazz

musiques modales

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

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