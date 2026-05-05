Moment convivial et lectures à voix haute, Bibliothèque de Saint-Didier, Saint-Didier

Moment convivial et lectures à voix haute Mardi 19 mai, 14h00 Bibliothèque de Saint-Didier Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

La bibliothèque vous propose un moment convivial en lien avec des livres Facile à Lire. Ce sera l’occasion d’écouter une lecture à voix haute.

Infos pratiques : tout public.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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Venez écouter des livres Facile à lire. bretagne lecture

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