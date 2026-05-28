Moment musical du Conservatoire orgue et trompette Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Fouesnant
Moment musical du Conservatoire orgue et trompette Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Fouesnant lundi 15 juin 2026.
Fouesnant
Moment musical du Conservatoire orgue et trompette
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place de l’Église Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Les élèves des classes d’orgue (Olivier Struillou) et de trompette (Christian Magnusson) du Conservatoire se réunissent pour se produire en public et présenter quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire.
L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique. .
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29
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English :
L’événement Moment musical du Conservatoire orgue et trompette Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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