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Repas concert Parking du Centre Nautique Fouesnant

Repas concert Parking du Centre Nautique Fouesnant samedi 27 juin 2026.

Lieu : Parking du Centre Nautique

Adresse : Hent Kersentic

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Fouesnant

Repas concert

Parking du Centre Nautique Hent Kersentic Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

A partir de 18h repas grillades, moules frites, saucisses et merguez, crêpes, buvettes…
A partir de 21h Concert avec le groupe Six’All
Organisé par l’association Entente Corpo Les Glénan (football)   .

Parking du Centre Nautique Hent Kersentic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 09 28 58 64 

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English :

L’événement Repas concert Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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