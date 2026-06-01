Repas concert Parking du Centre Nautique Fouesnant

Fouesnant

Repas concert

Parking du Centre Nautique Hent Kersentic Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

A partir de 18h repas grillades, moules frites, saucisses et merguez, crêpes, buvettes…

A partir de 21h Concert avec le groupe Six’All

Organisé par l’association Entente Corpo Les Glénan (football) .

Parking du Centre Nautique Hent Kersentic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 09 28 58 64

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English :

L’événement Repas concert Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN