Repas concert Parking du Centre Nautique Fouesnant
Repas concert Parking du Centre Nautique Fouesnant samedi 27 juin 2026.
Fouesnant
Repas concert
Parking du Centre Nautique Hent Kersentic Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
A partir de 18h repas grillades, moules frites, saucisses et merguez, crêpes, buvettes…
A partir de 21h Concert avec le groupe Six’All
Organisé par l’association Entente Corpo Les Glénan (football) .
Parking du Centre Nautique Hent Kersentic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 09 28 58 64
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English :
L’événement Repas concert Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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