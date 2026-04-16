Moment musical, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles
Moment musical, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 17 juin 2026.
Moment musical Mercredi 17 juin, 15h00 Ehpad Simone de Beauvoir Gironde
Entrée réservée aux résidents et à leurs familles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Des élèves de l’École de municipale de musique proposent un petit concert pour les résidents de l’Ehpad Simone de Beauvoir à l’occasion de la Fête de la musique.
Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Entrée réservée aux résidents et à leurs familles
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