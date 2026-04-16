Moment musical, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles

Moment musical Mercredi 17 juin, 15h00 Ehpad Simone de Beauvoir Gironde

Entrée réservée aux résidents et à leurs familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Des élèves de l’École de municipale de musique proposent un petit concert pour les résidents de l’Ehpad Simone de Beauvoir à l’occasion de la Fête de la musique.

Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Entrée réservée aux résidents et à leurs familles