Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage de peinture pour les enfants 7 et 8 juillet Salle de peinture de Gestes et expression Gironde

35€ pour les adhérents / 40€ pour les non adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Stage de peinture libre pour les enfants de 4 à 10 ans sur deux après-midi.

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]

Stage pour les 4-10 ans

Parentalité : Gestes et expression