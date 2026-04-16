Atelier : gérer son budget et repérer les arnaques, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier : gérer son budget et repérer les arnaques Mardi 23 juin, 10h00 Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Les médiathèques vous proposent une réunion d’information pour vous aider à mieux gérer votre budget et à repérer les arnaques du quotidien.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 79 39 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asept-gironde.fr/ »}]

En partenariat avec l’Asept Gironde