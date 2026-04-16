Atelier : gérer son budget et repérer les arnaques, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier : gérer son budget et repérer les arnaques, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles mardi 23 juin 2026.
Atelier : gérer son budget et repérer les arnaques Mardi 23 juin, 10h00 Ludo-médiathèque Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00
Les médiathèques vous proposent une réunion d’information pour vous aider à mieux gérer votre budget et à repérer les arnaques du quotidien.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 79 39 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asept-gironde.fr/ »}]
En partenariat avec l’Asept Gironde
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