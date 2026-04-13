Concours de hoopers, Tactichien, Saint-Médard-en-Jalles

Concours de hoopers Dimanche 7 juin, 08h00 Tactichien Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Contrairement à cette dernière, il n’y a aucun impact sur les articulations. Ainsi elle est accessible aux chiens de tout âge et aux maitres de toute condition physique puisque ce dernier guide son chien à distance par la voix et le geste, sans se déplacer.

Combinés entre eux, d’infinies combinaisons s’offrent aux participants. Le maître quant à lui, se placera dans un carré (zone de conduite – ZDC) pour guider le chien. Il ne devra pas en sortir sous peine d’élimination.

Grâce à ce travail d’équipe, une forte complicité se développera dans cette activité qui pourra se pratiquer de façon ludique ou compétitive.

Nous attendons au moins 60 binômes maître chien sur cette compétition de le club organise pour la 1re fois.

Toutes les races de chiens peuvent participer, du plus grand au plus petit, du plus jeune au plus vieux (tant que le chien est bien entendu respecter).

Agathe Van Lancker, notre commissaire du jour, et bien connue du milieu canin, sera le commissaire (juge de la compétition).

Venez découvrir cette discipline qui prend un très large essort et ravi les petits comme les grands.

Buvette et stands sur place.

Entrée par le parking J. Dupérier.

Tactichien Place Charles Garraud, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « tactichien@live.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 74 67 85 »}]

Le hoopers, né aux États Unis il y a quelques années, est arrivé récemment en Europe, est une activité canine totalement différente de l’agility.

Parentalité : Tactichien