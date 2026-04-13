La formation des planètes, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

La formation des planètes Samedi 6 juin, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Notre système solaire, comme beaucoup d’autres, est né de la contraction d’un immense nuage de gaz dans l’espace. Mais contrairement à beaucoup d’autres, il a bénéficié de contingences qui semblent exceptionnelles.

À l’heure où l’astronomie spatiale découvre des centaines d’autres systèmes solaires et d’exoplanètes chaque année dans notre galaxie, nous pouvons formuler un début de réponse aux questions qui nous obsèdent depuis bien longtemps :

Comment notre propre terre et ses voisines ont-elles pu

se former ?

Y a-t-il eu de l’eau liquide et de la vie sur Vénus ou sur Mars?

Comment notre planète Terre a-t-elle pu échapper au sort, peu enviable pour la vie, qu’ont connu Mercure, Vénus et Mars.

Christophe Carreau a travaillé 30 ans au sein du programme pcientifique de l’Esa

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil

Par Christophe Carreau