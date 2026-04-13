La formation des planètes, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
La formation des planètes, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles samedi 6 juin 2026.
La formation des planètes Samedi 6 juin, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Notre système solaire, comme beaucoup d’autres, est né de la contraction d’un immense nuage de gaz dans l’espace. Mais contrairement à beaucoup d’autres, il a bénéficié de contingences qui semblent exceptionnelles.
À l’heure où l’astronomie spatiale découvre des centaines d’autres systèmes solaires et d’exoplanètes chaque année dans notre galaxie, nous pouvons formuler un début de réponse aux questions qui nous obsèdent depuis bien longtemps :
- Comment notre propre terre et ses voisines ont-elles pu
se former ?
- Y a-t-il eu de l’eau liquide et de la vie sur Vénus ou sur Mars?
- Comment notre planète Terre a-t-elle pu échapper au sort, peu enviable pour la vie, qu’ont connu Mercure, Vénus et Mars.
Christophe Carreau a travaillé 30 ans au sein du programme pcientifique de l’Esa
Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil
Par Christophe Carreau
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Tous résilients face au risque, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Spectacle jeune public « Histoire de loup », Salle Georges Brassens, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026