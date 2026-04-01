1res scènes, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

1res scènes Mercredi 3 juin, 19h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Premier concert des élèves de l’école de musique en début d’apprentissage instrumental.

Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert