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1res scènes, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

1res scènes, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

1res scènes, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Salle Hélène Dubourdieu

Adresse : Carré des Jalles - Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

1res scènes Mercredi 3 juin, 19h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Premier concert des élèves de l’école de musique en début d’apprentissage instrumental.

Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Concert

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