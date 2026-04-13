Informatique : posez vos questions, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Informatique : posez vos questions 2 – 30 juin, les mardis Ludo-médiathèque Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:30:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T15:30:00+02:00 – 2026-06-30T16:30:00+02:00

N’hésitez pas à poser vos questions dans cette séance de discussion et d’entraide afin que nous puissions trouver ensemble des réponses.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

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