Soirée jeux, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Soirée jeux, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 5 juin 2026.
Soirée jeux Vendredi 5 juin, 19h30 Ludo-médiathèque Gironde
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Rien ne vaut une bonne soirée jeux entre amis, voisins ou inconnus !
Quelques gâteaux , du café, et toute l’équipe vous accueille à la ludomédiathèque.
Bonus : jeux sportifs et ludiques avec le service des Sports.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Avec quelques gourmandises…
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