Soirée jeux, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Soirée jeux Vendredi 5 juin, 19h30 Ludo-médiathèque Gironde

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Rien ne vaut une bonne soirée jeux entre amis, voisins ou inconnus !

Quelques gâteaux , du café, et toute l’équipe vous accueille à la ludomédiathèque.

Bonus : jeux sportifs et ludiques avec le service des Sports.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Avec quelques gourmandises…