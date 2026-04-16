Kurt Cobain intime, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Kurt Cobain intime Vendredi 26 juin, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Ce documentaire exceptionnel vous plonge dans l’intimité de Kurt Cobain (et de sa compagne Courtney Love) : on y découvre un musicien tourmenté, trouvant d’abord dans le rock un exutoire à son mal-être, avant que le poids écrasant de la gloire ne le replonge dans ses gouffres.

Des images de l’enfance, de l’adolescence (traumatique) ou de la (difficile) vie de famille se mêlent à des dessins, des pages de journal et des extraits de concerts …

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil

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