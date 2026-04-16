Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Les éclaireurs de la BD Samedi 27 juin, 11h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Nous avons besoin d’aide pour choisir les nouveautés mangas et BD pour la Médiathèque !

Dans le cadre d’un petit déj’ convivial, la librairie Nouveau chapitre viendra nous présenter les dernières sorties et votre mission sera de voter pour celles qui intégreront les collections de la Médiathèque.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil

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