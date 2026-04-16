Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles samedi 27 juin 2026.
Les éclaireurs de la BD Samedi 27 juin, 11h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
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Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil
Bande dessinée
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