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Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Adresse : Carré des Jalles, place de la République - Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Sur réservation

Petites lectures Mercredi 24 juin, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:00:00+02:00

Isabelle, Iris et Thibaut vous donnent rendez-vous pour un voyage au pays des histoires où leurs coups de coeur et leur imagination guideront chaque lecture.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Un beau voyage au pays des histoires

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