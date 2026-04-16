Réalité virtuelle, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Réalité virtuelle, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 24 juin 2026.
Réalité virtuelle Mercredi 24 juin, 17h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T17:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T17:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00
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Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier de découverte
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