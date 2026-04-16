Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles
Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 8 juillet 2026.
Stage pilates-yoga parent-enfant Mercredi 8 juillet, 15h15 Studio de danse de Gestes et expression Gironde
Tarif duo adhérent : 20€ / non adhérent : 25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:15:00+02:00 – 2026-07-08T16:15:00+02:00
Fin : 2026-07-08T15:15:00+02:00 – 2026-07-08T16:15:00+02:00
Stage de pilates yoga en duo parent enfant pour les 4 à 8 ans.
Studio de danse de Gestes et expression Carré des Jalles – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]
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Parentalité : Gestes et expression
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