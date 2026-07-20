Informations pratiques

Saint-Bonnet-de-Joux

Moment Musical VAL DE JOUX

Petite Unité de Vie Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Moment Musical VAL DE JOUX

Offert aux résidents, équipes et visiteurs de la Petite Unité de Vie

Programmation UnisSONS du Festival Musique en Charolais-Brionnais concerts inclusifs, solidaires et gratuits pour tous les publics du territoire.

BACH, MOZART, BEETHOVEN, SCHUBERT

Œuvres pour clarinette, violon, alto et violoncelle

Tibi Cziger, clarinette Çigdem Tunçelli, violon Guy Ben Ziony, alto Guillaume Martigné, violoncelle

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Petite Unité de Vie Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Moment Musical VAL DE JOUX

L’événement Moment Musical VAL DE JOUX Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais