Moment Musical VAL DE JOUX Saint-Bonnet-de-Joux
lundi 3 août 2026 · Saint-Bonnet-de-Joux
Informations pratiques
Saint-Bonnet-de-Joux
Moment Musical VAL DE JOUX
Petite Unité de Vie Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Moment Musical VAL DE JOUX
Offert aux résidents, équipes et visiteurs de la Petite Unité de Vie
Programmation UnisSONS du Festival Musique en Charolais-Brionnais concerts inclusifs, solidaires et gratuits pour tous les publics du territoire.
BACH, MOZART, BEETHOVEN, SCHUBERT
Œuvres pour clarinette, violon, alto et violoncelle
Tibi Cziger, clarinette Çigdem Tunçelli, violon Guy Ben Ziony, alto Guillaume Martigné, violoncelle
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Petite Unité de Vie Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moment Musical VAL DE JOUX
L’événement Moment Musical VAL DE JOUX Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais