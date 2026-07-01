Moment spirituel et musical à Lauzerte Église St Barthélémy Lauzerte
samedi 11 juillet 2026 · Église St Barthélémy · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Moment spirituel et musical à Lauzerte
Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Moment spirituel et musical à l’Eglise Saint Barthélémy de Lauzerte, le samedi 11 juillet à 11h.
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Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13
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English :
A spiritual and musical event at Saint Barthélemy Church in Lauzerte on Saturday, July 11, at 11 a.m.
L’événement Moment spirituel et musical à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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