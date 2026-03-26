Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors Magic Mirrors Le Havre

Le Havre

Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Après deux éditions à succès, le Magic Mirrors accueille un nouvel après-midi dansant placé sous le signe de la danse et de la convivialité, le dimanche 10 mai.

Portés par Manuela et Stéphane, artistes professionnels depuis 28 ans, les participants sont invités à esquisser quelques pas de danse et à vivre un moment convivial en musique, accessible à tous les niveaux. Rendez-vous dimanche 10 mai de 15h à 18h pour partager ce moment magique à vivre en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et festive !

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

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English : Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors

L’événement Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors Le Havre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie