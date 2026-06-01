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Mômes à la Page, Festival du livre jeunesse Auzances

Mômes à la Page, Festival du livre jeunesse Auzances

Mômes à la Page, Festival du livre jeunesse Auzances samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle Omnisports

Ville : 23700 Auzances

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Auzances

Mômes à la Page, Festival du livre jeunesse

Salle Omnisports Auzances Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Les auteurs invités pour cette 8ème édition: Nicolas Gouny, Andrée Prigent, Olivier Dupin, Vanessa Hié et Grégoire Kocjan.
Nombreuses activités, ventes et dédicaces de livres, ateliers d’artistes..
Rendez-vous à 15h à la Salle des Fêtes pour le spectacle L’Armoire à histoires par la Cie Badabulle. Durée: 55 mn. A partir de 5 ans.
Un Ticket Mômes offert aux 200 premiers visiteurs âgés de moins de 14 ans permettant l’achat d’un livre auprès des libraires présents.   .

Salle Omnisports Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 38 16 

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English : Mômes à la Page, Festival du livre jeunesse

L’événement Mômes à la Page, Festival du livre jeunesse Auzances a été mis à jour le 2026-06-06 par Marche et Combraille en Aquitaine

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