Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Varengeville

Mômes au château … venez buller !

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Une journée à vivre en famille sur le thème de la bande dessinée au Château de Saint-Pierre-de-Varengeville ! .

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie

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English : Mômes au château … venez buller !

L’événement Mômes au château … venez buller ! Saint-Pierre-de-Varengeville a été mis à jour le 2026-09-01 par Seine-Maritime Attractivité