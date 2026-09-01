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AGENDA · Saint-Pierre-de-Varengeville

Mômes au château … venez buller ! Saint-Pierre-de-Varengeville

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Pierre-de-Varengeville

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
425 Rue du Château
Ville
76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-de-Varengeville

Mômes au château … venez buller !

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Une journée à vivre en famille sur le thème de la bande dessinée au Château de Saint-Pierre-de-Varengeville !   .

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie  

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English : Mômes au château … venez buller !

L’événement Mômes au château … venez buller ! Saint-Pierre-de-Varengeville a été mis à jour le 2026-09-01 par Seine-Maritime Attractivité

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