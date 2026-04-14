Mon amour de livre, La julienne, Plan-les-Ouates

Mon amour de livre 21 avril et 2 mai La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

La julienne lance son club de lecteurs ! Sous la houlette de Danièle Holweger, qui vous conseille et vous guide, nous vous accueillons une fois par mois dans la Bibliothèque. Venez présenter un livre que vous avez aimé ainsi que son auteur. Autour de ces objets si chers à nos cœurs on discute, on échange et on partage, le tout accompagné d’un verre, d’un thé et de quelques gourmandises. N’hésitez pas à rejoindre le club, tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne souhaitent que picorer des idées de lecture.

Samedi 2 mai 2026, 10h – 12h : En présence de l’auteur genevois Michel Chevallier.

Les inscriptions sont ouvertes, il suffit de nous écrire à l’adresse

daniele.rossetholweger@gmail.com

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « email », « value »: « lajulienne@plan-les-ouates.ch »}] [{« link »: « mailto:lajulienne@plan-les-ouates.ch »}]

Le club de lecteurs de La julienne

DR