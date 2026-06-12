Mon aprèm au musée Silence ça pose, l’art de la nature morte Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 28 juillet 2026.

Dole

Mon aprèm au musée Silence ça pose, l’art de la nature morte

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose, pour les enfants à partir de 5 ans, des rendez-vous pour découvrir le musée en s’amusant. Fruits et légumes, bougies et fleurs fanées, découvrez la nature morte au travers des collections du musée. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr

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English : Mon aprèm au musée Silence ça pose, l’art de la nature morte

L’événement Mon aprèm au musée Silence ça pose, l’art de la nature morte Dole a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)