Mon assiette en équilibre, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux
vendredi 3 juillet 2026 · Maison du jardinier et de la nature en ville · Bordeaux
Informations pratiques
Mon assiette en équilibre 3 et 17 juillet Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde
Gratuit. Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T14:30:00+02:00 – 2026-07-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00
Bonne nouvelle ! Votre façon de manger et de bouger sont les moyens les plus puissants pour garantir votre bonne santé. Venez découvrir les simples changements alimentaires que vous pouvez réaliser pour avoir une plus belle énergie et un meilleur moral.
Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron
Accessible à pied, à vélo, en transports en commun
Bus 9 (arrêt Mandron)
Bus 15 (arrêt Poirson)
Bus 82 (arrêt Parc Rivière)
Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)
Tram D (arrêt Camille Godard)
Et si on mangeait mieux ? maison jardinier
Isabelle DESCAMPS
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