Mon couple, mon amour, mes emmerdes ! Gare du Midi Biarritz
Mon couple, mon amour, mes emmerdes ! Gare du Midi Biarritz samedi 31 octobre 2026.
Biarritz
Mon couple, mon amour, mes emmerdes !
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Il est beau, drôle et fort mais c’est elle la patronne.
Comme tous les hommes, Léandre a besoin d’aide…Où sont passées les clés ?
À quelle heure on a RDV ce soir ? C’est quoi l’adresse du médecin (ça vous rappelle quelqu’un ?) ? Par contre il ne doute jamais…Persuadé qu’il n’a aucun défaut, il ne voit pas l’intérêt de se remettre en question !
Alors ce soir, Roxane va le remettre à sa place. Elle va lui montrer qui commande réellement et qui tire les ficelles dans leur couple. Un petit jeu qui pourrait bien se retourner contre elle…
Mon couple, mon amour, mes emmerdes ! est une pièce interactive qui se joue autant sur le plateau qu’au dehors. Tout au long de la pièce, les spectateurs peuvent intervenir pour modifier la suite du spectacle.
Une pièce de Pierre Léandri, Jérôme Paquatte, Jean-Marc Magnoni et Roxane Michelet
Avec Pierre Léandri et Roxane Michelet .
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Mon couple, mon amour, mes emmerdes !
L’événement Mon couple, mon amour, mes emmerdes ! Biarritz a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Biarritz
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