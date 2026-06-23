Mon frère par François Gremaud Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Mon frère par François Gremaud

Du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2026 de 20h à 21h45. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-19 21:45:00

Date(s) :

2026-11-18

Spectacle bilingue Langues des Signes Française et français parlé.

+ Surtitré français

Si le théâtre de François Gremaud est profondément corporel, il le doit beaucoup à son frère Christian, Sourd. Mon Frère est né d’un désir ancien, mais longtemps contenu celui de lui donner la parole. En tissant trois histoires parallèles celle de la Langue des Signes, celle de Christian et celle de la création du spectacle Mon Frère se veut à la fois un acte politique, un acte artistique, et un acte d’amour.



Pour Christian Gremaud, prendre sa place dans un monde d’entendants n’a rien eu d’évident. Il a grandi en faisant face aux violences et aux exclusions que cela implique. D’abord porté par un désir de justice, Mon Frère dépasse le témoignage pour devenir un lieu de partage, un hymne à l’égalité, une expérience mêlant poésie, humour et puissance expressive de la Langue des Signes Française. Sur un plateau dépouillé, les deux frères entrent en résistance, partageant leur amour et leur appétit de vivre, raconte la surdité depuis l’intérieur, donne à voir une autre voix une voix visuelle, corporelle, vibrante. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lagarefranche.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bilingual performance in French Sign Language and spoken French.

+ French surtitles

L’événement Mon frère par François Gremaud Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille