Mon jardin face au changement climatique Beaumont-en-Véron
Mon jardin face au changement climatique Beaumont-en-Véron samedi 4 juillet 2026.
Beaumont-en-Véron
Mon jardin face au changement climatique
4 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le climat se dérègle et il devient nécessaire d’adapter nos jardins à ces nouvelles contraintes. Mieux gérer les Eaux de pluie et l’arrosage, bien utiliser et choisir une végétation qui résiste à la sécheresse, prendre soin des sols autant de thématiques qui seront abordées lors de cette animation
Le climat se dérègle et il devient nécessaire d’adapter nos jardins à ces nouvelles contraintes. Mieux gérer les Eaux de pluie et l’arrosage, bien utiliser et choisir une végétation qui résiste à la sécheresse, prendre soin des sols autant de thématiques qui seront abordées lors de cette animation qui se déroulera dans un jardin. .
4 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org
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English :
The climate is changing, and we need to adapt our gardens to these new constraints. How to better manage rainwater and watering, how to use and choose drought-resistant vegetation, how to take care of the soil: these are just some of the topics that will be covered during this event
L’événement Mon jardin face au changement climatique Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-06-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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