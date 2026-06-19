Beaumont-en-Véron

Mon jardin face au changement climatique

4 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le climat se dérègle et il devient nécessaire d’adapter nos jardins à ces nouvelles contraintes. Mieux gérer les Eaux de pluie et l’arrosage, bien utiliser et choisir une végétation qui résiste à la sécheresse, prendre soin des sols autant de thématiques qui seront abordées lors de cette animation

Le climat se dérègle et il devient nécessaire d’adapter nos jardins à ces nouvelles contraintes. Mieux gérer les Eaux de pluie et l’arrosage, bien utiliser et choisir une végétation qui résiste à la sécheresse, prendre soin des sols autant de thématiques qui seront abordées lors de cette animation qui se déroulera dans un jardin. .

4 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

The climate is changing, and we need to adapt our gardens to these new constraints. How to better manage rainwater and watering, how to use and choose drought-resistant vegetation, how to take care of the soil: these are just some of the topics that will be covered during this event

L’événement Mon jardin face au changement climatique Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-06-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme