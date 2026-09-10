Mon meilleur ami Espace Noriac Espace Noriac Salle Haute Limoges
vendredi 6 novembre 2026 · Espace Noriac Salle Haute · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Mon meilleur ami Espace Noriac
Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Dans le spectacle “Mon meilleur ami”, on retrouve la problématique du trajet à vélo, la tentation de la surprise et le vol des biscuits ainsi que les parties de cache-cache. Le cœur de l’histoire se déploie autour du temps du pique-nique.
Inspiré des aventures d’Oscar et Albert Albert apprend à faire du vélo et Oscar et Albert Le mystère des biscuits disparus , romans écrits et illustrés par Chris Naylor-Ballesteros.
Le spectacle reste fidèles au traits de caractère des personnages de l’auteur des albums Oscar est vif, réactif et parle vite, Albert est doté d’une rondeur chaleureuse et souriante.
Tarif libre. 37min. .
Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 055484318
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mon meilleur ami Espace Noriac
L’événement Mon meilleur ami Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026