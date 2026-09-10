Mon meilleur ami Espace Noriac Espace Noriac Salle Haute Limoges

Informations pratiques

Limoges

Mon meilleur ami Espace Noriac

Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Dans le spectacle “Mon meilleur ami”, on retrouve la problématique du trajet à vélo, la tentation de la surprise et le vol des biscuits ainsi que les parties de cache-cache. Le cœur de l’histoire se déploie autour du temps du pique-nique.

Inspiré des aventures d’Oscar et Albert Albert apprend à faire du vélo et Oscar et Albert Le mystère des biscuits disparus , romans écrits et illustrés par Chris Naylor-Ballesteros.

Le spectacle reste fidèles au traits de caractère des personnages de l’auteur des albums Oscar est vif, réactif et parle vite, Albert est doté d’une rondeur chaleureuse et souriante.

Tarif libre. 37min. .

Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 055484318

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mon meilleur ami Espace Noriac

L’événement Mon meilleur ami Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole