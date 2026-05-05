Sortie Bords de Vienne Pont Saint-Martial Limoges
Sortie Bords de Vienne Pont Saint-Martial Limoges dimanche 6 septembre 2026.
Limoges
Sortie Bords de Vienne
Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
En cette fin d’été, Stéphane Lerouge, de la LPO, vous propose de découvrir les oiseaux qui vivent aux abords de la Vienne lors d’une sortie conviviale. .
Pont Saint-Martial Parking du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 93 01 17
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English : Sortie Bords de Vienne
L’événement Sortie Bords de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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