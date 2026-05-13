Mon mini théâtre antique, MuséAl, Alba-la-Romaine

Mon mini théâtre antique Samedi 23 mai, 14h00 MuséAl Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Atelier carte pop-up.

MuséAl vous propose d’exprimer votre créativité à travers la création d’une carte pop-up inspirée du théâtre antique d’Alba Helviorum.

Adultes et enfants à partir de 6 ans (enfants sous votre responsabilité).

Activité en continu.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

Atelier carte pop-up.

© MuséAl