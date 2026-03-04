Mon oiseau exotique Atelier pour les 7/12 ans Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Autun

Mon oiseau exotique Atelier pour les 7/12 ans

Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Viens t’émerveiller devant la collection d’oiseaux exotiques du muséum et inventer une nouvelle espèce. .

Muséum d’Histoire naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mon oiseau exotique Atelier pour les 7/12 ans

L’événement Mon oiseau exotique Atelier pour les 7/12 ans Autun a été mis à jour le 2026-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)