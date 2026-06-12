Mon quartier s’anime Périgueux
Mon quartier s’anime Périgueux lundi 6 juillet 2026.
Périgueux
Mon quartier s’anime
école primaire Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Pour les enfants en élémentaire, animations sportives, culturelles, artistiques, de loisirs .
école primaire Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38
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English : Mon quartier s’anime
L’événement Mon quartier s’anime Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux
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