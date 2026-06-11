Mon quartier s’anime centre social et culturel Périgueux lundi 6 juillet 2026.

Périgueux

Mon quartier s’anime

centre social et culturel Place Gour de l’Arche Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Pour les enfants en élémentaire, animations sportives, culturelles, artistiques, de loisirs .

centre social et culturel Place Gour de l’Arche Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38

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English : Mon quartier s’anime

L’événement Mon quartier s’anime Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux