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Le don de sang, un geste essentiel

Cette collecte est organisée en partenariat avec l’Établissement français du sang (EFS), le service public du sang en France. Sa mission : garantir à chaque patient un accès équitable et sécurisé aux produits sanguins nécessaires à sa santé. Grâce à l’engagement de milliers de donneurs, l’EFS soigne chaque année près d’un million de personnes.

Donner son sang, c’est offrir un geste concret, simple et solidaire. En quelques minutes, vous pouvez aider plusieurs malades : le sang prélevé est séparé en différents composants – globules rouges, plaquettes, plasma – chacun utile à des traitements spécifiques. Le don de sang est irremplaçable et vital dans de nombreuses situations, qu’il s’agisse d’interventions chirurgicales, de traitements contre le cancer ou de maladies chroniques.

Mais pour que chaque patient reçoive un sang réellement compatible, il est indispensable de diversifier les profils de donneurs. Certains groupes sanguins, dits rares, sont essentiels, notamment dans le traitement de pathologies comme la drépanocytose. Ces groupes sont plus fréquents chez les personnes afro-descendantes, antillaises ou originaires d’autres régions du monde. Aujourd’hui, les besoins sont criants : pour ces patients, chaque don compatible peut faire toute la différence.

Visitez le site de l’Etablissement français du sang

Comprendre la drépanocytose pour mieux agir

Dans la continuité de la Journée mondiale du don du sang (14 juin) et de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose (19 juin), cette collecte s’adresse à tous, avec une attention particulière portée aux donneurs d’origine africaine ou caribéenne, plus souvent compatibles avec les patients atteints de drépanocytose.

Pour ces patients, les transfusions régulières sont un levier majeur pour améliorer leur qualité de vie. Chaque don peut faire la différence.

La drépanocytose, une maladie encore méconnue La drépanocytose est une maladie génétique grave, qui touche aujourd’hui près de 20 000 personnes en France, enfants, adolescents et adultes. Elle altère la forme des globules rouges, qui deviennent rigides, en forme de faucille, et perturbent la circulation sanguine. Cela entraîne des douleurs intenses, une fatigue chronique, des complications infectieuses, et dans les cas les plus graves, des lésions irréversibles. Face à cela, la transfusion sanguine reste, à ce jour, l’un des seuls moyens efficaces pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients.

Pourquoi la compatibilité du don de sang compte ?

Pour que la transfusion soit efficace et sécurisée, il est crucial que le sang donné corresponde parfaitement à celui du patient. Cette compatibilité dépend de groupes sanguins liés à l’origine des populations. C’est pourquoi les dons venant de toutes les communautés sont indispensables : ils permettent à chacun de recevoir un sang adapté à ses besoins. Un geste simple pour vous, mais qui peut changer la vie de ceux qui en ont besoin.

Le saviez-vous ? La drépanocytose est l’une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde. Chaque année, 500 bébés naissent en France avec cette anomalie. Elle touche principalement des personnes originaires d’Afrique, des Antilles, du Moyen-Orient, de l’Inde ou d’Amérique du Sud. Pourtant, elle reste encore largement méconnue du grand public, alors même qu’elle progresse sur le territoire.

Mieux informer, mieux comprendre est surtout, mieux accompagner les malades – notamment par des dons de sang compatibles – est donc un enjeu de santé publique majeur.

Le jeudi 18 juin 2025, de 13 h à 18 h, une collecte de sang solidaire se tiendra à Paris Santé Boucry, siège de la Direction de la Santé publique de la Ville de Paris.

Le jeudi 18 juin 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T13:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00

Paris Santé Boucry 4 rue Boucry 75018 Paris



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