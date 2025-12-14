Mondial Corinthien 2026 J70 Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Mondial Corinthien 2026 J70

Du 23/05 au 30/05/2026 tous les jours. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Championnat du Monde Corinthien aura lieu à Marseille sur le plan d’eau des Jeux Olympiques 2024.

100 équipages ont déjà confirmé leur inscription … et 11 sont en liste d’attente.



21 nations sont représentées Australie, Mexique, Brésil, Irlande, Estonie, Portugal, Belgique, Bermudes (2 équipages), Hollande (2 équipages), Turquie (2 équipages), Italie (2 équipages), Espagne (2 équipages), Hongrie (3 équipages), Danemark (4 équipages), USA (5 équipages), Allemagne (5 équipages), Suède (5 équipages), Monaco (5 équipages), Angleterre (11 équipages), Suisse (14 équipages) et France (31 équipages). .

English :

The Corinthian World Championship will be held in Marseille on the 2024 Olympic Games water surface.

