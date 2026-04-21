Mondial Footvolley Pinède Gould Antibes

Antibes

Mondial Footvolley

Pinède Gould Boulevard Edouard Baudoin Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Mondial de Foot Volley à Juan-les-Pins. Trois jours de compétition, de spectacle et de fête avec les grandes nations de ce sport.

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Pinède Gould Boulevard Edouard Baudoin Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

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English :

World Foot Volleyball Championship in Juan-les-Pins. Three days of competition, entertainment and festivities with the great nations of this sport.

L’événement Mondial Footvolley Antibes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins