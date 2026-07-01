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Mondiality Security defense Hauteville-sur-Mer

vendredi 24 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer

Mondiality Security defense Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Mondiality Security defense

Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Mondiality Security defense sur le stade de football et place des Robans à Hauteville-sur-Mer, du 24 au 26 juillet.
3 jours d’expositions et de démonstrations voitures de police et de véhicules militaires américains.   .

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 69 06 08 83  associationmondiality@gmail.com

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English : Mondiality Security defense

L’événement Mondiality Security defense Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme

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