Mondiality Security defense Hauteville-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Mondiality Security defense
Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Mondiality Security defense sur le stade de football et place des Robans à Hauteville-sur-Mer, du 24 au 26 juillet.
3 jours d’expositions et de démonstrations voitures de police et de véhicules militaires américains. .
Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 69 06 08 83 associationmondiality@gmail.com
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English : Mondiality Security defense
L’événement Mondiality Security defense Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme
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