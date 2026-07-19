Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Mondiality Security defense

Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Mondiality Security defense sur le stade de football et place des Robans à Hauteville-sur-Mer, du 24 au 26 juillet.

3 jours d’expositions et de démonstrations voitures de police et de véhicules militaires américains. .

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 69 06 08 83 associationmondiality@gmail.com

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English : Mondiality Security defense

L’événement Mondiality Security defense Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme